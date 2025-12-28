Burkina Faso : l’énorme colère de Bertrand Traoré après la défaite contre l’Algérie

Bertrand Traoré n’est visiblement pas un fan de Dan Laryea. Après la défaite du Burkina Faso contre l’Algérie (1-0) ce dimanche pour la deuxième journée de la CAN, le capitaine burkinabais n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait réellement de l’arbitrage de l’officier ghanéen. « C’était un match assez serré. On connaît bien cette équipe de l’Algérie. Je pense qu’au début du match, il avait le contrôle du jeu. Après, on est montés en puissance, on s’est procuré des occasions. Mais voilà, c’est dommage. On perd 1-0 sur un penalty. Et je pense que sur la première action du match, il y a penalty sûrement. L’arbitre n’a même pas checké. On lui dit : "il n’y a pas penalty". Et comme par hasard, il reste sur le terrain, il le confirme. »

Avant de rajouter : « c’est dommage. C’est dommage pour le football africain. Je pense que la CAN, il y a des beaux stades, les supporters, tout est beau… Les arbitres niquent le match. Et à la fin, l’arbitre me pousse. C’est décevant. On perd. Sur le terrain, je suis d’accord, ils ont gagné. Mais voilà, il ne faut pas gâcher la compétition. » Le Burkina Faso aura l’occasion de valider son billet pour les 8es de finale, en cas de victoire contre le Soudan, mercredi (17h).