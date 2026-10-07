Argentine : le poignant discours d’adieu de Lionel Messi !

C’était soirée d’adieu à l’Estadio Monumental de Buenos Aires cette nuit. Opposée au Bénin, l’Argentine s’est imposée 3-0 pour la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot de l’Albiceleste. L’attaquant de l’Inter Miami s’est encore une fois illustré. Au retour des vestiaires, il a été passeur décisif pour Nicolas Otamendi qui disputait lui aussi son dernier match avec l’Argentine. Puis, il a délivré une nouvelle offrande pour Nico Paz. Enfin, il a finalement marqué sur penalty. Tout n’a pas été parfait, mais la soirée d’hommage a été excellente avec un 126e but pour sa 208e sélection et un amour grandiose de la part des supporters et de ses coéquipiers. Logiquement, la réaction de Lionel Messi après la rencontre était attendue. La Pulga n’a pas manqué de lâcher ses émotions. «C’est difficile de dire quelque chose. C’est beaucoup d’émotions. La première personne à laquelle je pense, c’est mon père» a-t-il d’abord lâché au bord des larmes.

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Il a ensuite pu lancer les remerciements et montrer sa fierté d’avoir porté le maillot argentin : «il y a beaucoup trop de monde à remercier, ça a été un énorme honneur de porter ce maillot. Dans les moments difficiles aussi que l’on a passé ensemble, mais je me suis toujours battu, je n’ai jamais cessé de me battre et j’ai donné mon maximum. J’aimerais être là pour toujours, car jouer pour la sélection d’Argentine est la plus belle chose qui puisse arriver. Comme je le disais, si je pouvais rester là, le dernier Mondial, tout ce qu’on a fait, on a essayé d’accomplir le rêve d’un pays et d’être champions du monde. Lors du dernier Mondial on était vraiment proche, on a tout donné. Le match contre l’Angleterre a été quelque chose d’énorme pour nous. On s’est battu comme toujours avec ce maillot et les coéquipiers que j’ai pu avoir, pas seulement eux, mais aussi tous ceux que j’ai pu avoir durant ma carrière, grâce à qui on a gagné. On n’a pas réussi à être champion du monde avec l’ancienne génération, mais on était aussi très proche. Mais ne doutait pas que tous les coéquipiers que j’ai pu avoir se sont toujours battus, se sont toujours donnés pour ce maillot.»

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Lionel Messi a été très ému

Fier d’avoir brillé avec ses coéquipiers, il a eu un mot sincère pour eux ainsi que pour les supporters argentins : «je veux remercier également tous mes coéquipiers, tout ce temps que j’ai pu passer avec ce groupe, qui nous ont permis de réaliser ce rêve de gagner la Coupe du Monde, la Copa América et la Finalissima. C’était une fierté énorme pour moi de partager la pelouse avec eux, de se battre avec eux, car je savais que c’étaient des guerriers. Il y a beaucoup de choses que j’aimerais dire aujourd’hui, c’est un moment difficile pour moi. J’ai eu la chance de jouer partout dans le monde, j’ai reçu un soutien énorme depuis mes débuts jusqu’à aujourd’hui, j’en suis extrêmement reconnaissant pour ce que j’ai pu vivre. Je vous remercie aussi, vous étiez toujours là à nous suivre dans toutes les compétitions, à voyager dans tous les stades du monde.» Puis, il n’a pas pu retenir ses larmes tout comme ses coéquipiers sur la pelouse : «j’ai passé les moments les plus heureux de ma carrière sportive. Les premiers matches ici après la Coupe du Monde 2022 étaient les moments les plus inoubliables de ma carrière et de ma vie. Jusqu’aujourd’hui en y pensant, je suis ému, c’était quelque chose de spectaculaire donc merci. Aujourd’hui c’était le jour le plus triste de ma carrière, de vous dire adieu, de dire adieu à la sélection. Vous allez me manquer, ça va me manquer de défendre les couleurs de la sélection.»

En bon capitaine, Lionel Messi a aussi voulu glisser le message que l’aventure allait se poursuivre sans lui et qu’il ne faudra pas se désunir et maintenir cet esprit collectif : «maintenant, je vous demande de rester uni, de soutenir ces jeunes garçons qui représentent le présent et l’avenir de cette sélection. On a démontré que lorsque nous sommes ensemble et unis, nous sommes plus forts que n’importe qui. Il y aura certainement des moments durs qui vont arriver. Durant ces moments durs, on devra accompagner. Pour atteindre des grands objectifs, il faut construire des groupes forts. Quand il n’y a pas de groupe fort, on ne peut pas réussir ce que l’on veut faire et c’est pour cela qu’on a réussi à faire ce qu’on a fait, car on a un groupe fort.» Plus loquace que jamais, ce qui l’a d’ailleurs fait très rire, Lionel Messi a conclut son long discours d’adieu par un dernier message d’amour envers tous les Argentins qui était en larmes dans l’Estadio Monumental : «je parle plus que jamais (rires), je voulais juste vous dire je vous aime, vous allez me manquez, je remercie le Bon Dieu d’être argentin et d’avoir accompli ce rêve, je vous aime.» Dans l’émotion, la carrière de Lionel Messi avec l’Argentine vient de prendre fin.