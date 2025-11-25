Vidéo : Kylian Mbappé a insulté l’arbitre d’Elche-Real Madrid

Le week-end dernier, le Real Madrid n’a pas su l’emporter sur le terrain d’Elche (2-2). La Casa Blanca a ramené un point, mais son match nul a agacé des Merengues qui ont vu leur avance au classement de Liga fondre comme neige au soleil. Et un homme était particulièrement énervé à la fin du match : Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

DAZN España a publié la vidéo ci-dessus (non visible en France) montrant l’attaquant français avoir un échange tendu avec l’arbitre du match. Une discussion à l’issue de laquelle le capitaine des Bleus semble se plaindre de ne pas avoir eu assez de temps additionnel. Face à l’agacement du Français, un des arbitres assistants tente alors de le calmer. « Tranquille, Kylian ». Pas suffisant. Agacé, Mbappé a alors pris le chemin des vestiaires en lâchant à trois reprises : « sale con va ! » en direction de l’arbitre, avant de repousser de manière virulente un joueur d’Elche venu à sa rencontre.