Vidéo : Kylian Mbappé a insulté l’arbitre d’Elche-Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Elche 2-2 Real Madrid

Le week-end dernier, le Real Madrid n’a pas su l’emporter sur le terrain d’Elche (2-2). La Casa Blanca a ramené un point, mais son match nul a agacé des Merengues qui ont vu leur avance au classement de Liga fondre comme neige au soleil. Et un homme était particulièrement énervé à la fin du match : Kylian Mbappé.

DAZN España
El enfado de Kylian Mbappé con el árbitro al término del Elche CF vs Real Madrid

#PokerFC
DAZN España a publié la vidéo ci-dessus (non visible en France) montrant l’attaquant français avoir un échange tendu avec l’arbitre du match. Une discussion à l’issue de laquelle le capitaine des Bleus semble se plaindre de ne pas avoir eu assez de temps additionnel. Face à l’agacement du Français, un des arbitres assistants tente alors de le calmer. « Tranquille, Kylian ». Pas suffisant. Agacé, Mbappé a alors pris le chemin des vestiaires en lâchant à trois reprises : « sale con va ! » en direction de l’arbitre, avant de repousser de manière virulente un joueur d’Elche venu à sa rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (35)
En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

