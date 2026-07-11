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Coupe du Monde 2026, Angleterre : très bonne nouvelle pour Thomas Tuchel et les Three Lions

Par Samuel Zemour
1 min.
Kane avec Tuchel @Maxppp

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège, ce samedi soir, Thomas Tuchel a enfin reçu une bonne nouvelle. Après plusieurs jours d’inquiétude, Marc Guéhi, touché aux ischio-jambiers, Declan Rice, remis d’une gastro-entérite, ainsi que Reece James ont tous participé à la dernière séance d’entraînement à Miami. Seul Jarell Quansah, suspendu, manquera à l’appel.

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Le sélectionneur anglais s’est réjoui de voir son groupe presque au complet avant ce rendez-vous crucial. « C’est une excellente nouvelle. Nous avions tout le monde à l’entraînement, ce qui est très positif. Nous avons un effectif complet, hormis Jarell Quansah, suspendu », a confié Tuchel. Avant d’ajouter : « Nous avons fait un grand pas en avant lors de notre dernier match, mais ce n’est qu’une étape. La prochaine est de remporter ce quart de finale. » Des nouvelles rassurantes pour les Three Lions.

Pub. le - MAJ le
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