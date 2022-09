JT Foot Mercato : Chelsea la lessiveuse des coachs

La suite après cette publicité

Chelsea s'est séparé de son coach Thomas Tuchel

Le club londonien l'a annoncé officiellement via un communiqué dans la matinée. Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions suite notamment à la défaite hier soir contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions. Finalement, quand on regarde bien, malgré plusieurs grandes victoires dans la plus prestigieuse des compétitions (2012 et 2021), Chelsea reste très instable au niveau des coachs. On peut même parler de lessiveuse pour les entraîneurs, puisqu'avec le successeur de Tuchel, ils auront été 9 sur les 10 dernières années. Vous vous souvenez certainement de Roberto Di Matteo qui a également remporté la Ligue des champions, mais qui était remercié quelques mois après, avant la fin d'année 2012. C'est Rafael Bénitez qui avait ensuite pris la succession, puis José Mourinho qui avait suivi ! Après son départ, c'est Guus Hiddink qui avait repris les choses en main, avant d'être également poussé vers la sortie quelques mois après son arrivée. On se souvient aussi d'Antonio Conte qui est resté deux saisons entières et qui avait mené les Blues au titre de Premier League. Maurizio Sarri lui avait succédé mais pour une seule petite saison, suivi de près par Frank Lampard. Légende du club en tant que joueur, il était resté 1 an et demi, avant donc de laisser sa place à Thomas Tuchel. Au total, 8 coachs ont été licencié en 10 ans, reste à savoir maintenant qui sera le 9ème à tenter sa chance.

Les Blues doivent désormais se trouver un nouveau taulier

D'après le Telegraph, le club londonien étudie déjà 4 profils. En tête de liste, ce serait Graham Potter, le coach de Brighton ! D'ailleurs, son équipe actuelle a accepté que les Blues entrent en discussions avec lui. Le nom de Zinedine Zidane est également dans la short list de Chelsea ! Le français a l’avantage d'être libre mais il se murmure qu'il attend toujours de prendre les rênes de l'équipe de France. Autre nom connu en France, celui de Mauricio Pochettino, lui qui avait d'ailleurs succédé à Tuchel du côté de Paris, et qui garde une belle côte outre-Manche. Enfin le dernier nom, c'est celui de Roger Schmidt. L'entraîneur allemand réalise un très bon début de saison avec Benfica.

Mauro Icardi a quasiment conclu son départ

C'est toujours très chaud du côté de Galatasaray, alors que le mercato turc fermera ses portes demain. L'attaquant argentin est sur le point de partir, puisque selon nos informations, le club d'Istanbul a préparé un avion pour qu'il puisse venir et passer sa visite médicale sur place. Il s'agirait d'un prêt d'un an, mais une grosse partie du salaire serait prise en charge par le PSG.