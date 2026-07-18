Coupe du Monde 2026 : la France achève l’Angleterre

La suite après cette publicité

Le rideau s’apprête à tomber sur l’épopée américaine de l’Équipe de France et de l’Angleterre. Éliminés aux portes de la grande finale, les deux rivaux européens se retrouvent ce week-end pour s’offrir une place sur le podium de cette Coupe du Monde 2026. Un match de prestige qui s’annonce particulièrement libéré et spectaculaire.

Pour les Bleus, cette "petite finale" revêt une charge émotionnelle unique : il s’agit du tout dernier match de Didier Deschamps sur le banc tricolore, après 14 ans d’un règne légendaire. Brutalement ramenée sur terre par la justesse de l’Espagne en demi-finale (2-0), la France veut offrir une sortie d’honneur à son sélectionneur. Privé de William Saliba au dos, le staff devrait aligner Mike Maignan et Kylian Mbappé, mais devrait faire tourner en donnant du temps de jeu à N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery ou Rayan Cherki. En face, l’Angleterre de Thomas Tuchel rumine encore sa frustration après s’être fait renverser par l’Argentine en fin de match (2-1). Sans Henderson ni Reece James, les Three Lions s’avancent avec un esprit de revanche. Historiquement, les matchs pour la 3e place sont synonymes de festival offensif et de joutes débridées.

La suite après cette publicité

Pour cet avant-dernier match de cette Coupe du Monde 2026, Winamax sort le grand jeu avec une offre exclusive de bienvenue qui va vous faire vibrer jusqu’à la fin de la compétition. Fini le blabla et les conditions complexes, le bookmaker mise sur la sécurité totale : votre premier pari est remboursé en CASH s’il est perdant (jusqu’à 100 €) ! Et ce n’est pas tout, puisque cette offre est cumulable avec un bonus déblocable au poker (jusqu’à 250 € supplémentaires).

Winamax rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !*

La suite après cette publicité

Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match France-Angleterre, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

La France ou l’Angleterre gagnent, les deux équipes marquent, cote à 1,88

La suite après cette publicité

C’est la statistique en béton armé de ce type de rencontre : le pari "plus de 2,5 buts" est passé lors de 11 des 12 derniers matchs pour la 3e place d’une Coupe du Monde. Déchargées de la pression tactique étouffante d’une qualification, les deux sélections vont jouer pour l’honneur et l’offensive. L’Angleterre n’a plus réalisé le moindre clean-sheet depuis 4 matchs et la France doit composer sans son patron Saliba derrière. Les attaques vont prendre le dessus, et comme aucune des deux équipes ne souhaite s’éterniser dans d’épuisantes prolongations, la décision se fera dans le temps réglementaire. Ce combo double chance (1 ou 2) avec buts des deux côtés est une superbe opportunité à 1,88.

Kylian Mbappé marque, cote à 1,80

Totalement muselé par l’arrière-garde espagnole en demi-finale, le capitaine des Bleus a une revanche éclatante à prendre. Malgré ce coup d’arrêt, Kylian Mbappé réalise un Mondial de premier ordre avec déjà 8 buts à son actif. Le numéro 10 tricolore veut absolument sceller son titre de Soulier d’Or de cette édition 2026 et prendre l’ascendant sur Lionel Messi qui jouera le lendemain en finale. Pour la dernière danse de son mentor Didier Deschamps, le Madrilène aura à cœur de guider l’attaque et d’ajuster la mire face à une défense anglaise qui concède énormément d’occasions ces derniers temps. Son sens du but fera la différence à une cote très intéressante de 1,80.

Kylian Mbappé et Harry Kane marquent, cote à 3,80

C’est le pari des grands artilleurs pour ce match de gala. Nous allons assister à un duel à distance mythique entre deux des plus redoutables finisseurs de la planète football. Si Mbappé trône en tête du classement des buteurs avec 8 réalisations, Harry Kane reste le grand patron des Three Lions avec 6 buts au compteur. L’avant-centre du Bayern Munich, resté muet en demi-finale, veut lui aussi finir son aventure américaine en beauté. Dans une rencontre très ouverte, face à des défenses remaniées et expérimentales, voir les deux stars et tireurs de penalties attitrés secouer les filets offre une magnifique cote de 3,80.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

Créez votre compte Winamax en quelques clics.

Effectuez votre premier dépôt. (Les deux offres s’activent automatiquement).

Placez votre 1er pari sportif sur l’événement de votre choix, jusqu’à 100 € (par exemple, Mbappé et Kane marquent, cote à 3,80).

Exemple : si les deux attaquants marquent, vous encaissez vos gains (380€ pour une mise de 100€). Si l’un des deux ne marque pas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).

En parallèle, profitez de votre bonus poker à hauteur de votre dépôt (jusqu’à 250 €).

Pour profiter de cette offre de bienvenue ultra-sécurisée, rendez-vous sur Winamax.

offre valable pour toute première inscription

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…

Retrouvez des conseils sur www.joueurs-info-service.fr/ ou appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

+18 : les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs.