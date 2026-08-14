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Community Shield

Manchester City : Enzo Maresca confirme le retour de Rodri

Par Josué Cassé
1 min.
Rodri avec l'Espagne à la Coupe du Monde 2026 @Maxppp
Arsenal Man City

Présent ce vendredi en conférence de presse avant de défier Arsenal, dimanche, à l’occasion du Community Shield, Enzo Maresca a fait un gros point sur le mercato des Skyblues. Le technicien italien de 48 ans est notamment revenu sur le cas Rodri, proche de rejoindre le FC Barcelone.

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« Tout d’abord, la période de transferts est ouverte, nous pouvons acheter des joueurs, nous pouvons vendre des joueurs, tout peut arriver. Je viens de voir Rodri maintenant dans le bâtiment, je lui ai donné une grande accolade, il a l’air bien, donc nous verrons ce qui se passe », a indiqué le coach des Cityzens.

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