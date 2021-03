Manchester United : le discours désabusé de Solskjaer sur le mercato

La suite après cette publicité

Cette saison est plutôt bonne du côté de Manchester United. Les Red Devils sont deuxièmes, certes à 14 points du premier et rival Manchester City, mais ont de l'avance sur le cinquième et premier non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Chelsea (sept points d'avance, mais les Blues jouent ce mardi à Liverpool). Par conséquent, on se tourne déjà vers la prochaine saison et donc vers un mercato estival attendu pour se renforcer.

Mais visiblement, cela va être très compliqué pour Ole Gunnar Solskjaer, le coach des pensionnaires d'Old Trafford. Le Norvégien essaye pourtant de trouver quelques solutions pour apporter un peu de sang neuf, notamment en se tournant du côté du centre de formation. « Nous avons également des joueurs dans l'académie auxquels nous pouvons peut-être maintenant donner des opportunités. Je pense qu'il y aura de moins en moins de transferts avec tous ces changements », explique-t-il dans The Times.

Faudra-t-il vendre pour acheter ?

En cause, le manque de revenus dû à la pandémie de coronavirus : « bien sûr, le manque de revenus a affecté tout le monde et cela pourrait bien nous affecter tous. Nous devons être réalistes et responsables dans la façon dont nous faisons nos affaires sur et en dehors du terrain. Il y a des améliorations sur le terrain d'entraînement, le stade, il faut regarder la situation dans son ensemble. Où pouvons-nous dépenser l'argent ? Et combien y a-t-il ? C'est juste le monde réel maintenant. Cela a changé ».

Un discours assez pragmatique, mais teinté tout de même d'un brin de pessimisme. Reste la solution de vendre pour recruter. MU aura toujours la possibilité de céder quelques éléments comme Paul Pogba ou encore Anthony Martial. Les deux Français représentent une belle valeur marchande et sont plutôt en fin de cycle du côté de Manchester. Cet argent pourrait ainsi servir à financer quelques arrivées et pourquoi pas celle du buteur que tout le monde s'arrache, Erling Braut Haaland.