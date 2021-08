Reims-PSG : la folie s'empare d'Auguste-Delaune pour Lionel Messi

Pour la probable première de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, qui affrontera le Stade de Reims, l'enceinte d'Auguste-Delaune va connaître une affluence inhabituelle, que ce soit en termes de spectateurs mais également de journalistes, comme le confirme Alexadre Audabram, syndic de presse USJF (Union des Journalistes de Sport en France) du stade rémois : «On n'a jamais vu ça. Le record de journalistes pour un match à Delaune a été atteint le 2 mars 2013. Beckham faisait son troisième match avec le PSG, il y avait aussi Ibrahimovic, et ils étaient 113, photographes inclus. Là, on a déjà 122 demandes. Et il reste deux jours avant la clôture», a-t-il déclaré à L'Équipe.

Du côté des spectateurs, Auguste-Delaune et ses 20.546 sièges devraient être tous occupés dimanche soir (20h45). Le responsable de la billetterie du Stade de Reims, Alexandre Jeannin, a expliqué la ruée vers les billets pour la première de La Pulga : «Le week-end précédent l'officialisation de Lionel Messi (le 10 août, ndlr), on a vendu autant de billets en quatre jours qu'en trois semaines. Pour les affiches face au PSG et Marseille, on affiche complet la semaine du match. Là, c'est le cas depuis déjà une semaine», peut-on lire dans les colonnes du quotidien.