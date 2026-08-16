LOSC : ça se tend avec Matias Fernandez-Pardo

La situation se tend sérieusement entre Matias Fernandez-Pardo et le LOSC. Présent sur le banc samedi lors du match amical contre Everton (1-1), l’attaquant belge de 21 ans a refusé d’entrer en jeu malgré la blessure d’Olivier Giroud. « Matias était disponible, mais n’a pas voulu jouer. Il n’y a aucun problème physique », a révélé Davide Ancelotti. Un épisode qui intervient alors que Fernandez-Pardo a déjà fait connaître sa volonté de quitter Lille cet été. Son entourage assure qu’il ne cherche pas le conflit et affirme que l’Atlético de Madrid a transmis une première offre de 35 M€, avec une deuxième proposition en préparation, ce que le LOSC dément, lui qui réclame 70 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert.

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Olivier Létang n’entend toutefois pas céder à la pression. «Et même s’il y avait une offre, cela ne changerait rien, tranche le président Olivier Létang, sollicité dimanche par L’Équipe. Ce n’est pas le joueur qui décide quand partir. Les contrats sont faits et existent donc il ne peut pas y voir une position unilatérale. Nous sommes très tranquilles sur le sujet», a fermement répondu le président lillois, qui assure toujours compter sur l’international belge, sous contrat jusqu’en 2029. Le dossier est d’autant plus sensible que Fernandez-Pardo est actuellement la principale solution offensive des Dogues, avec Giroud blessé et Hamza Igamane toujours convalescent.