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Ligue des Champions

Bodo/Glimt - Lille OSC : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Davide Ancelotti, le coach du LOSC @Maxppp
Bodø/Glimt Lille
winamax
1 1.54 N 4.30 2 4.40 1er pari remboursé

Ce mardi, on dispute la quatrième journée de la Ligue des Champions avec un duel intéressant entre Bodo/Glimt et le Lille OSC. À domicile, les Norvégiens s’articulent dans un 4-3-3 avec Nikita Haikin dans les cages derrière Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Haitam Aleesami et Fredrik Bjørkan. Le milieu de terrain est assuré par Sondre Auklend, Sondre Fet et Patrick Berg. Devant, Andreas Helmersen est soutenu par Ole-Didrik Blomberg et Jens Petter Hauge.

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De leur côté, les Dogues s’organisent dans un 4-3-3 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nathan Ngoy, Tanguy Nianzou, Isaac Cossier et Calvin Verdonk en défense. Ngal’ayel Mukau et Maurits Kjaergaard composent l’entrejeu avec Benjamin André en sentinelle. Devant, Hákon Haraldsson est en attaque avec Dilane Bakwa et Soriba Diaoune à ses côtés.

Les compositions

Bodo/Glimt :

Bodø/Glimt

4-3-3
Officielle

Lille OSC :

Lille

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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