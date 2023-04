Bayern Munich : le gros couac de Thomas Tuchel fait jaser

La suite après cette publicité

Hier soir, Thomas Tuchel était attendu au tournant. Sur le banc du Bayern Munich depuis deux bonnes semaines, le technicien allemand devait diriger son équipe hier soir en Ligue des Champions face à Manchester City. Et son retour en Angleterre n’a pas été une réussite puisque son équipe s’est inclinée 3 à 0 et devra faire un sacré miracle à l’Allianz Arena si jamais elle veut se qualifier pour les 1/2 finales de l’épreuve reine.

Les choix de TT, qui s’est passé de Thomas Müller ou encore de Sadio Mané au coup d’envoi ont fait jaser. Il avait préféré miser sur Jamal Musiala et Serge Gnabry, positionné en n°9 en l’absence de Choupo-Moting (blessé). Mais ses paris n’ont pas été payants. Malgré cette lourde défaite, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a avoué être très satisfait de son équipe, bien qu’il ait taclé Dayot Upamecano, passé à côté de son match.

À lire

Manchester City - Bayern Munich : les notes du match

Des réactions surprenantes

«Je pense que nous méritions au moins un but et en avons donné un ou deux de trop. Je pense que nos joueurs manquaient un peu de confiance et de forme. Bien sûr, le résultat est amer pour nous mais je suis un peu tombé amoureux de mon équipe aujourd’hui, de la façon dont ils se sont comportés. Même si cela semble étrange, j’ai pris beaucoup de plaisir.» Des déclarations similaires à celles de Leon Goreztka.

La suite après cette publicité

«Évidemment, nous avons fait des erreurs individuelles, nous en sommes conscients. Nous avons encaissé un autre tir à longue distance comme nous l’avons fait contre Fribourg. Mais le match était en fait toujours sous contrôle. Je pense que nous avons joué un assez bon match dans l’ensemble. Après le 0-2 et le 0-3, nous avons lutté brièvement (…) Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’équipes qui viennent ici et dominent comme ça. Mais ensuite, une erreur individuelle nous a un peu perturbés. Cela peut arriver. Nous allons apprendre de cela, nous relever et tout essayer au match retour . Mais la position dans laquelle nous sommes est misérable.»

Tuchel n’est pas inquiété pour le moment

Même son de cloche du côté de Joshua Kimmich. «Nous avons cru jusqu’au bout que nous pouvions renverser le match. Nous avons vu aujourd’hui qu’il était possible de les suivre, qu’il était possible de gagner. L’équipe est convaincue que nous pouvons obtenir quelque chose au match retour.» Avec 3 buts encaissés, une remontada paraît difficile. Mais pas impossible. Quoi qu’il en soit, l’aventure de Tuchel au Bayern Munich ne commence pas de la meilleure des manières. Après un premier succès face au BVB en Bundesliga, son équipe a été éliminée de la Coupe d’Allemagne la semaine dernière.

La suite après cette publicité

Un premier échec puisque sa direction voulait remporter ce trophée. Hier soir, il a perdu un match très important en Champions League. Un objectif aussi pour les Bavarois. Kicker explique malgré tout que les patrons du club n’en veulent pas à Tuchel qui a récupéré une équipe en cours de saison qui connaissait déjà de grandes difficultés avec Julian Nagelsmann. Les champions d’Allemagne commenceront à être plus pointilleux l’an prochain, une fois le mercato passé. Malgré tout, cela est un premier gros couac pour Tuchel.