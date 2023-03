PSG : des leaders du CUP reçus au Camp des Loges

La suite après cette publicité

Nasser al-Khelaïfi voulait rapprocher les fans parisiens du club et la tendance semble se confirmer… Après l’entraînement ouvert au public, la formation parisienne a décidé de faire un nouveau geste à l’égard des supporters. Dans cette optique, RMC Sport indique que des leaders du Collectif Ultras Paris ont été reçus par les joueurs et Christophe Galtier. Un événement qui n’était plus arrivé depuis plus de 10 ans.

Avant de s’envoler à Munich où les Parisiens joueront leur avenir sur la scène européenne face au Bayern Munich, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, les joueurs se retrouvaient, ce lundi, en début d’après-midi au Camp des Loges pour un entraînement à huis-clos. A l’issue de cette séance, plusieurs membres du CUP, qui ont réaffirmé leur soutien au groupe, ont rencontré les cadres ainsi que le technicien parisien. Marquinhos a notamment pris la parole.

