Ligue 2 : Bastia sonne Saint-Étienne et réalise un gros coup

Au stade Armand-Césari de Furiani, Bastia recevait l’AS Saint-Étienne pour cette 31e journée de Ligue 2 dans une rencontre disputée mais rapidement contrôlée par les Corses. Dès la première minute, Zaouai ouvrait le score, profitant d’une entame de match totalement manquée par les Stéphanois. Bastia prenait ainsi les commandes et imposait progressivement son rythme, tandis que l’ASSE peinait à réagir malgré quelques tentatives sans réel danger.

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En seconde période, les Bastiais géraient leur avantage avec maîtrise et faisaient le break à la 71e minute grâce à Eickmayer, bien servi par Tomi. Les hommes de Ray contrôlaient ensuite les débats face à une équipe stéphanoise en manque d’inspiration offensive. Bastia s’imposait finalement (2-0), confirmant une prestation solide et un succès important dans sa course au maintien au classement.