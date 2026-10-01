Italie : Giorgio Scalvini prévient la France
Giorgio Scalvini affiche sa confiance avant d’affronter l’équipe de France. Après la large victoire de l’Italie contre la Turquie, le défenseur de l’Atalanta estime que la Nazionale a pris conscience de son potentiel. « Le match contre la Turquie nous a donné la confiance nécessaire pour croire en notre force et notre capacité à dominer les matchs, à pratiquer un beau football », a-t-il expliqué en conférence de presse. Le joueur apprécie également les premières orientations de Roberto Mancini, qui cherche à construire une véritable identité : « Mancini veut une équipe qui cherche à dominer le jeu, mais qui prend aussi du plaisir. »
Scalvini se montre néanmoins conscient du défi qui attend les Italiens face aux Bleus. « C’est une équipe très forte, parmi les meilleures au monde, surtout en attaque. Leur qualité et leur vitesse sont supérieures à celles de toutes les autres », reconnaît-il, avant d’afficher les ambitions de la Nazionale : « Nous sommes positifs et courageux. Nous sommes l’Italie et nous ferons de notre mieux, en jouant avec un jeu ouvert. » Le défenseur voit également cette rencontre comme un moyen de mesurer le niveau actuel de son équipe, qui cherche encore à se reconstruire et à progresser sous les ordres de Mancini.
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