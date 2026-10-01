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UEFA Nations League

Italie : Giorgio Scalvini prévient la France

Par Sasha Nahon
1 min.
Les joueurs italiens célèbrent un but @Maxppp
France Italie

Giorgio Scalvini affiche sa confiance avant d’affronter l’équipe de France. Après la large victoire de l’Italie contre la Turquie, le défenseur de l’Atalanta estime que la Nazionale a pris conscience de son potentiel. « Le match contre la Turquie nous a donné la confiance nécessaire pour croire en notre force et notre capacité à dominer les matchs, à pratiquer un beau football », a-t-il expliqué en conférence de presse. Le joueur apprécie également les premières orientations de Roberto Mancini, qui cherche à construire une véritable identité : « Mancini veut une équipe qui cherche à dominer le jeu, mais qui prend aussi du plaisir. »

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Scalvini se montre néanmoins conscient du défi qui attend les Italiens face aux Bleus. « C’est une équipe très forte, parmi les meilleures au monde, surtout en attaque. Leur qualité et leur vitesse sont supérieures à celles de toutes les autres », reconnaît-il, avant d’afficher les ambitions de la Nazionale : « Nous sommes positifs et courageux. Nous sommes l’Italie et nous ferons de notre mieux, en jouant avec un jeu ouvert. » Le défenseur voit également cette rencontre comme un moyen de mesurer le niveau actuel de son équipe, qui cherche encore à se reconstruire et à progresser sous les ordres de Mancini.

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