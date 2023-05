PSG : Christophe Galtier défend le bilan de Messi

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs mois maintenant, les prestations de Lionel Messi au PSG sont critiquées. La Pulga est pointé du doigt pour son investissement plus que limité sous les couleurs parisiennes. Ciblé par les supporters qui réclament son départ, LM10 peut tout de même compter sur son coach Christophe Galtier pour le défendre. En conférence de presse, le technicien français a loué sa belle saison avec Paris.

«Je ne parlerai pas de la saison dernière, même si on était tous contents de voir Lionel Messi en L1. Je peux parler de cette saison, il a été irréprochable dans son investissement, à l’entraînement et en dehors. Il est le football, je l’ai vu à l’entraînement et dans nos matches. Ses statistiques, sa présence, c’est très intéressant. Quand on fait une saison comme la sienne au PSG, en étant allé chercher la Coupe du monde, c’est une très bonne saison. C’est beaucoup, beaucoup mieux que l’an dernier. »

