Le vestiaire du Real Madrid boude un Galactique

Deux salles, deux ambiances. Ce soir, le stade Santiago Bernabéu va passer par tous les états. Il y aura tout d’abord la fierté et la joie pour célébrer les U19 sacrés hier soir en Youth League, la Ligue des Champions de la catégorie. Ensuite, les spectateurs vont accueillir l’effectif professionnel, qui se présentera pour la première fois dans l’enceinte depuis son élimination en C1 face au Bayern Munich la semaine dernière. La presse sportive ibérique s’attend à ce que les troupes d’Alvaro Arbeloa soient sifflées après une nouvelle saison blanche, puisque le titre en Liga semble promis au Barça.

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Ce qui est une catastrophe pour un club du standing du Real Madrid. D’autant que les Merengues comptent dans leurs rangs de très bons joueurs, pour lesquels ils ont massivement investi, que ce soit pour leur transfert et/ou leur salaire. Parmi eux, il y a Vinicius Jr. Le Brésilien vit une saison très étrange. Durant la première partie de la saison, il n’a pas été jugé indispensable par Xabi Alonso, arrivé à la tête de l’équipe et qui a fait de Kylian Mbappé son leader. Une situation très difficile à vivre pour Vini Jr, qui s’est pris le bec à plusieurs reprises avec l’ancien coach du Bayer Leverkusen.

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Le vestiaire n’en peut plus de Vinícius Júnior

Après le départ de ce dernier au mois de janvier, l’international auriverde a retrouvé des couleurs sous les ordres d’Alvaro Arbeloa, qui l’a chouchouté comme jamais. Les deux hommes entretiennent une excellente relation. Ce qui fait jaser dans le groupe merengue. Mundo Deportivo explique que le vestiaire madrilène est frappé par la complicité entre Arbeloa et Vini Jr, qui est devenu intouchable. En effet, le Brésilien n’a manqué qu’un seul match depuis son arrivée. C’était face à Valence puisqu’il avait accumulé trop de cartons jaunes. On pourrait dire que l’investissement de Vini Jr est l’une des réussites d’Arbeloa. Mais au sein de la Casa Blanca, tout le monde n’est pas de cet avis et voit cette relation d’un mauvais œil.

Car Vinicius Jr, l’un des Galactiques de cette équipe, lasse le vestiaire madrilène. MD explique que le groupe est « exaspéré par son comportement », notamment sur le terrain. Que ce soit contre les adversaires, contre lui-même ou contre eux, les joueurs en ont ras-le-bol. Mercredi dernier, Vini Jr s’en est pris à Jude Bellingham à Munich. « Qu’est-ce que tu veux ? Ferme-la », a-t-il lâché à l’Anglais. Un exemple qui traduit la tension dans le groupe et surtout avec le Brésilien. Sous contrat jusqu’en 2027, il n’a toujours pas prolongé son bail. Un dossier qui est prioritaire aux yeux de Florentino Pérez. Moins de la part de ses coéquipiers et certains supporters, qui réclament son départ. Tout cela dépendra du futur entraîneur, qui va rejoindre un vestiaire qui est une véritable poudrière.