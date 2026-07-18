Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps prépare de petites surprises contre l’Angleterre…

The Last Dance. Didier Deschamps dirigera son dernier match comme sélectionneur lors de France-Angleterre, petite finale de la Coupe du Monde 2026 (coup d’envoi à 23h, heure française). Hasard du destin, il avait conclu sa carrière de joueur chez les Bleus face à ce même adversaire en 2000, quelques semaines après la victoire à l’Euro. Après 14 ans à la tête de la sélection, il rendra son tablier pour le laisser, très probablement, à Zinédine Zidane. Même si pas grand monde à l’envie de disputer ce match au goût amer après l’élimination en demi-finale, c’est toujours mieux de terminer sur une bonne note.

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Il reste quelques enjeux tout de même. C’est là-dedans qu’il faut aller chercher la motivation et ne pas prendre cette rencontre à la légère. Kylian Mbappé a l’occasion d’aller chercher le Soulier d’Or du meilleur buteur, comme en 2022. Pour cela, il doit faire mieux que Messi et ses 8 buts. Le capitaine français et la Pulga sont à égalité. L’attaquant star sera donc titulaire ce soir à Miami. Le sélectionneur a décidé de faire tourner, mais pas trop non plus, comme pour mieux mobiliser ses troupes. Il leur a d’ailleurs refusé une permission de minuit cette semaine.

Une rotation mais pas trop

Les vacances attendront quelques heures de plus, même si d’après les informations remontant de l’hôtel des Bleus, il s’agit du principal sujet de discussion entre les joueurs. Autre titulaire habituel qui sera aligné, Mike Maignan. Il profite du pépin physique de Brice Samba, touché au mollet. Gusto devrait lui profiter de la rotation pour entrer dans le onze à la place de Koundé et connaître sa première titularisation, même chose pour Ibrahima Konaté qui composerait la charnière avec Lacroix. Theo Hernandez débuterait dans le couloir gauche.

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Dans l’entrejeu il y a un doute pour N’Golo Kanté, l’un des rares à ne pas avoir disputé la moindre minute durant la compétition. Adrien Rabiot est pressenti pour démarrer aux côtés de Zaïre-Emery, lequel n’a pas beaucoup joué non plus. Devant, et outre Mbappé, Cherki pourrait bien commencer dans le onze de départ. Il sera le seul "nouveau" parmi les offensifs puisqu’il serait accompagné à droite d’Olise et à gauche de Doué. Nul doute que d’autres éléments peu en vu durant ce Mondial feront leur entrée durant cette petite finale.