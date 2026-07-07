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Massara rebondit à la Juventus

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Massara @Maxppp

Frédéric Massara a l’art du rebond. Après une petite année, pas restée dans les annales, du côté du Stade Rennais, le directeur sportif italien avait rebondi à l’AS Roma. Où la cohabitation avec Gasperini s’est mal déroulée, aboutissant à son nouveau départ. Et comme le rapporte la presse italienne, il a déjà trouvé un nouveau poste.

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La Juventus va en effet accueillir Frédéric Massara. Il est prêt à prendre la tête du staff technique des Bianconeri, renforçant ainsi l’équipe dirigeante actuellement menée par le nouveau PDG et directeur général, Giovanni Carnvali. L’accord entre la Juve et Massara a été finalisé ces dernières heures, il ne manque plus que la confirmation officielle, qui devrait arriver dès aujourd’hui.

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