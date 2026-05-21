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Kylian Mbappé réagit au fameux coup de boule de Zidane

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Zidane et Mbappé lors de la présentation du Bondynois @Maxppp

Après avoir fait la une de Vanity Fair la semaine dernière, Kylian Mbappé (27 ans) s’affiche ce jeudi dans les colonnes de So Foot Club. L’attaquant français a évoqué ses souvenirs liés à la Coupe du Monde. « La première (Coupe du monde) que j’ai vraiment comprise, c’est en 2006 en Allemagne, j’avais 7 ans. J’ai été voir France-Brésil à Francfort, avec mes parents […] C’était extraordinaire. Zidane avait fait un super match, il est resté dans la légende.»

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Puis, il a évoqué la finale et le fameux coup de boule de son idole Zinedine Zidane. « J’étais dans la fanzone […] à Bondy. C’était sympa, le résultat n’était pas ce qu’on attendait, mais bon… Je me souviens de la panenka et du coup de boule de Zidane. J’étais jeune, je rigolais […] J’ai juste vu le coup de boule, je me suis dit « Ah c’est du divertissement »… Mais ça n’en était pas ! »

Pub. le - MAJ le
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