Kylian Mbappé réagit au fameux coup de boule de Zidane
Après avoir fait la une de Vanity Fair la semaine dernière, Kylian Mbappé (27 ans) s’affiche ce jeudi dans les colonnes de So Foot Club. L’attaquant français a évoqué ses souvenirs liés à la Coupe du Monde. « La première (Coupe du monde) que j’ai vraiment comprise, c’est en 2006 en Allemagne, j’avais 7 ans. J’ai été voir France-Brésil à Francfort, avec mes parents […] C’était extraordinaire. Zidane avait fait un super match, il est resté dans la légende.»
Puis, il a évoqué la finale et le fameux coup de boule de son idole Zinedine Zidane. « J’étais dans la fanzone […] à Bondy. C’était sympa, le résultat n’était pas ce qu’on attendait, mais bon… Je me souviens de la panenka et du coup de boule de Zidane. J’étais jeune, je rigolais […] J’ai juste vu le coup de boule, je me suis dit « Ah c’est du divertissement »… Mais ça n’en était pas ! »
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