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Newcastle : Bilal El Khannouss devrait bien rester à Stuttgart

Par Hanif Ben Berkane
Bilal El Khannouss @Maxppp

Sauf retournement de situation, Bilal El Khannouss va rester à Stuttgart. L’international marocain ne souhaitait pas quitter le club allemand pour partir à tout prix et privilégiait la stabilité en l’absence d’une proposition réellement intéressante.

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Stuttgart s’était montré gourmand pour son joueur, tandis que Newcastle a finalement bouclé l’arrivée de Matias Fernandez-Pardo en provenance de Lille. Une piste qui referme donc la porte à un départ d’El Khannouss dans les dernières heures du mercato.

Pub. le - MAJ le
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