CdM 2026, Ghana : un scénario pourrait priver Thomas Partey des 16es de finale
La position finale du Ghana dans le groupe L pourrait avoir des conséquences directes sur la disponibilité de Thomas Partey pour les 16es de finale selon Le Parisien. En cas de première place, les Black Stars éviteraient un déplacement à Toronto et s’orienteraient vers un match disputé aux États-Unis, un scénario qui faciliterait la participation du milieu de terrain, déjà absent lors de la première rencontre à cause d’un refus d’entrée au Canada lié à sa situation judiciaire.
À l’inverse, une deuxième place pourrait compliquer la donne pour le joueur, avec un possible match programmé à Toronto face à un adversaire issu du groupe K. Une troisième position offrirait une alternative plus favorable sur le plan logistique, avec une rencontre aux États-Unis. Dans tous les cas, le parcours du Ghana dans cette Coupe du Monde 2026 conditionne directement la présence de Thomas Partey au tour suivant.
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