Inter : l’annonce forte de Lautaro Martinez sur son avenir

Tout va bien du côté de l’Inter ! Les Nerazzurri connaissent un début de saison rêvé avec quatre victoires en autant de rencontres de Serie A et les joueurs de Simone Inzaghi sont donc logiquement en tête du championnat italien. Avant d’affronter la Real Sociedad pour leur entrée en lice en Ligue des Champions ce mercredi soir, les coéquipiers de Marcus Thuram se sont même imposés avec la manière contre le rival et voisin de l’AC Milan (4-1) afin d’aborder cette rencontre dans les meilleures conditions possibles. Lors de ce derby della Madonnina remporté facilement par les joueurs de l’Inter, l’international français (douze sélections, une réalisation) a impressionné pour sa capacité à combiner avec Lautaro Martinez, son coéquipier depuis seulement quelques semaines après son transfert dans la capitale lombarde lors du dernier mercato estival.

Alors que le duo franco-argentin cartonne en ce moment en Serie A, l’Inter nourrit de grandes ambitions avant d’affronter la Real Sociedad dans la plus prestigieuse des compétitions européennes après avoir atteint la finale la saison dernière (défaite contre Manchester City, 1-0). Et pour cela, les Nerazzurri comptent sur leur nouvelle paire d’attaquants. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le plus ancien du binôme a réitéré son désir de prolonger son aventure avec le club milanais, comme il l’a confié à Skysport,. «Je suis ouvert à une prolongation de contrat. Je suis très heureux à l’Inter. Oui, je suis intéressé par la signature d’un nouveau contrat ici à l’Inter», a notamment confié le joueur de 26 ans qui s’éclate actuellement avec Marcus Thuram.