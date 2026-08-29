West Ham tient deux offres concrètes pour Soungoutou Magassa !

Recruté à l’AS Monaco pour 17 millions d’euros lors du dernier mercato estival, Soungoutou Magassa a réalisé une première campagne individuelle très encourageante outre-Manche (26 apparitions toutes compétitions confondues, 1 but, 1 passe décisive). Mais malgré ses performances dans l’entrejeu, le milieu défensif tricolore n’avait pu empêcher la tragique relégation de West Ham en deuxième division. Un changement de dimension qui a rebattu les cartes pour son avenir : officiellement en instance de départ, l’international Espoirs ne dispute d’ailleurs pas le moindre match avec le club londonien en Championship pour cette unique raison. Il attend désormais la fin du mercato avec l’espoir de pouvoir rebondir loin de Londres.

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Une disponibilité sur le marché qui n’a pas manqué de réveiller les convoitises aux quatre coins de l’Europe. Alors que l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais étaient venus aux renseignements il y a quelques jours comme nous vous l’avions révélé sans réellement avoir les moyens de leurs ambitions, le LOSC, qui cherche du renfort au milieu de terrain et le RB Leipzig ont également pris la température sur la faisabilité de l’opération.

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Bologne et Séville ont fait leur offre à West Ham

Mais dans ce dossier particulièrement embouteillé, deux écuries ont décidé d’user de leur vitesse de réaction pour griller la priorité à la concurrence. Selon nos informations, Bologne et Séville ont officiellement dégainé une proposition ferme sur la table des dirigeants britanniques. Les deux formations partagent la même stratégie : elles ont soumis une offre de prêt payant assorti d’une obligation d’achat.

Cette formule séduit particulièrement la direction des Hammers, qui doit obligatoirement alléger sa masse salariale et garantit ainsi une rentrée d’argent sèche à terme. De son côté, le joueur de 22 ans, dont la valeur est estimée à plus de 17 M€, prend le temps d’analyser en détail ces deux projets sportifs de premier plan. Désireux de rebondir au plus haut niveau européen et de retrouver du temps de jeu dans un environnement ambitieux, Soungoutou Magassa s’apprête à faire son choix. Le dénouement est imminent.