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Thibaut Courtois se paie Manchester City

Par Sasha Nahon
1 min.
Haaland (Manchester City) contre Courtois (Real Madrid) @Maxppp

Thibaut Courtois s’est exprimé sur la situation de Manchester City après le verdict concernant les infractions financières du club anglais. Interrogé sur Radioestadio Noche, le gardien du Real Madrid estime que ces pratiques ont nécessairement eu des conséquences sur l’équité sportive. « Cela nuit à la compétition. D’une certaine manière, cela la pervertit », a lancé l’international belge, particulièrement critique envers les Citizens.

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Courtois a toutefois tenu à distinguer les performances des joueurs sur le terrain des agissements reprochés au club. « Sur le terrain, ils ont gagné à la loyale. Mais certains joueurs ne seraient peut-être pas là s’ils n’avaient pas agi ainsi », a-t-il poursuivi. Pour le portier madrilène, le problème réside donc notamment dans l’avantage que Manchester City aurait pu obtenir dans la construction de son effectif au cours de la période concernée.

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