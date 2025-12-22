Menu Rechercher
Barça : bonne nouvelle pour Jules Koundé

Par André Martins
1 min.
Jules Koundé avec le FC Barcelone @Maxppp
Villarreal 0-2 Barcelone

Plus de peur que de mal pour Jules Koundé. Touché à l’arrière de la cuisse droite et contraint de demander le changement lors du match contre Villarreal (victoire 2-0), le défenseur du FC Barcelone a passé des examens approfondis qui ont permis d’écarter toute blessure sérieuse. Selon Sport, il souffre seulement d’un léger étirement du biceps fémoral droit et devrait être rétabli d’ici deux semaines, un délai compatible avec une participation à la Supercoupe d’Espagne. Un retour dès le derby face à l’Espanyol, le 3 janvier, n’est d’ailleurs pas totalement exclu, en fonction de son évolution.

Le Barça pourrait également enregistrer d’autres retours importants pour ce rendez-vous. Dani Olmo devrait être de nouveau disponible après un mois d’absence lié à une luxation de l’épaule droite, tout comme Pedri, touché par une surcharge au soléaire de la jambe gauche. En revanche, l’incertitude demeure concernant Ronald Araújo, toujours forfait pour une durée indéterminée. La seule absence certaine face à l’Espanyol sera celle de Gavi.

