Équipe de France : la blague de Rayan Cherki sur "La Douane"
L’ambiance était détendue ce dimanche au campus de Bentley, au lendemain de la qualification des Bleus face au Paraguay (0-1). Lors de la traditionnelle séance réservée aux remplaçants et aux joueurs peu utilisés, Rayan Cherki a amusé ses partenaires avec une référence à l’un des phénomènes viraux du moment. Pendant un toro, après une interception réalisée par un coéquipier, le meneur de jeu de Manchester City a lancé en souriant : « oh, la Douane ! », provoquant les rires autour de lui.
Une sortie spontanée qui fait écho à une expression largement reprise sur les réseaux sociaux ces derniers jours : un petit air du Canal Saint-Martin aux abords de Boston. Preuve que, malgré la pression d’un quart de finale de Coupe du Monde 2026 à venir face au Maroc jeudi, les internationaux français savent aussi relâcher la pression dans une atmosphère légère avant de replonger dans la préparation.
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