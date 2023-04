Le PSG couvre d’or les agents des joueurs

La suite après cette publicité

Le PSG n’est pas avare dans ses salaires. Que cela soit pour ses joueurs, mais également pour les agents et les autres intermédiaires lors des transferts. La DNCG a en effet publié la semaine dernière les comptes détaillés des clubs de Ligue 1 pour la saison 2021/2022. On peut notamment y remarquer que le club de la capitale a dépensé 39,440 M€ en honoraires d’agents et intermédiaires.

Un écart abyssal par rapport aux autres écuries de L1. L’Olympique de Marseille n’a versé que 10 M€ de commissions lors de cette saison, même chose pour l’AS Monaco et à peine moins pour le Stade Rennais (9,2 M€). Lors de cet exercice 2021-2022, 181 M€ de transferts étaient sortis des caisses du PSG. Le ratio délivrait pour les agents tourne donc autour de 22 %.

