Crystal Palace frustré de devoir jouer en Ligue Europa Conférence

Moins de 24 heures après la victoire de Crystal Palace en Community Shield face à Liverpool, Steve Parish a vu ses espoirs s’effondrer avec la confirmation de l’exclusion du club de la Ligue Europa au profit d’une participation en Ligue Europa Conférence. Le président des Eagles, encore confiant à Wembley, a dû encaisser la validation de la sanction de l’UEFA par le Tribunal arbitral du sport (TAS), liée aux liens de multipropriété avec l’Olympique Lyonnais via l’homme d’affaires John Textor.

Très amer, Parish a laissé entendre que certains clubs de Premier League auraient œuvré en coulisses pour écarter Palace de la compétition. «On nous l’a dit, et je pense que c’est public maintenant, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par The Guardian. Tout semble se jouer publiquement. Il n’y a pas beaucoup de confidentialité de la part de certains organismes. Mais on nous a fait comprendre que c’était ça, le problème, si personne ne cherchait à prendre notre place, il n’y aurait pas eu de souci. Chacun doit se regarder dans le miroir. Certains diront que c’est normal, d’autres non. Je ne contrôle pas cela. Je ne peux que défendre les arguments que nous avons présentés à l’UEFA.» Nottingham Forest, qui a définitivement pris la place de Palace en Ligue Europa, n’a pas souhaité commenter ces déclarations.