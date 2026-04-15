Bayern Munich - Real Madrid : les compositions officielles

Ce mercredi, place à la fin des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid. À domicile, les Bavarois s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Josip Stanisic. Le milieu de terrain est assuré par Aleksandar Pavlovic et Joshua Kimmich. Devant, Harry Kane est soutenu par Michael Olise, Serge Gnabry et Luis Diaz.

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De leur côté, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 avec Andriy Lunin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Eder Militao Antonio Rüdiger et Ferland Mendy en défense. Federico Valverde et Jude Bellingham composent l’entrejeu avec Brahim Diaz et Arda Güler dans les couloirs. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Vinicius Junior.

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Les compositions

Bayern Munich :

Real Madrid :

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