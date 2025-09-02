OM : la réaction folle de Lucas Hernandez au transfert de Pavard

Hier soir, l’OM a annoncé le transfert de Benjamin Pavard. Une arrivée qui a fait réagir Lucas Hernandez. Présent à Clairefontaine avec les Bleus, le défenseur du PSG a été surpris quand son frère Théo lui a appris le départ de Pavard chez les Phocéens.

«Il va à Marseille ?! (…) Mon ami Ben… Oh mon Ben, qu’est-ce que tu m’as fait Ben…», a-t-il lâché en se prenant la tête dans les mains. Coéquipiers au Bayern Munich, les deux hommes ont noué une forte amitié. Et cela ne changera pas bien qu’ils évoluent dans des clubs ennemis. «Non, Ben pour moi c’est mon meilleur ami dans le monde du foot du coup je pense que ça va continuer comme ça !» Nul doute que les deux hommes auront l’occasion d’échanger sur le sujet.