Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Radoslaw Majecki va encore être prêté par Monaco

Par Aurélien Macedo
1 min.
Radoslaw Majecki avec Brest @Maxppp

Arrivé à l’hiver 2020 du côté de l’AS Monaco, le gardien polonais Radoslaw Majecki (26 ans) sort d’une expérience compliquée du côté du Stade Brestois 29. Titulaire dans un premier temps, il n’aura disputé que 10 matches avant de céder sa place à Grégoire Coudert. Alors qu’il a encore deux années de contrat avec le club de la Principauté, il pourrait être de nouveau prêté.

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, celui qui compte 49 apparitions avec l’AS Monaco devrait prendre le chemin de Chypre pour rejoint le club de Paphos. Il s’agirait d’un prêt sec au sein du 4e du dernier championnat chypriote qui est d’ailleurs engagé au 2e tour préliminaire de la Ligue Europa.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Páfos
Monaco
Radosław Majecki

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Páfos Logo Páfos
Monaco Logo Monaco
Radosław Majecki Radosław Majecki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier