Radoslaw Majecki va encore être prêté par Monaco

Arrivé à l’hiver 2020 du côté de l’AS Monaco, le gardien polonais Radoslaw Majecki (26 ans) sort d’une expérience compliquée du côté du Stade Brestois 29. Titulaire dans un premier temps, il n’aura disputé que 10 matches avant de céder sa place à Grégoire Coudert. Alors qu’il a encore deux années de contrat avec le club de la Principauté, il pourrait être de nouveau prêté.

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Selon L’Équipe, celui qui compte 49 apparitions avec l’AS Monaco devrait prendre le chemin de Chypre pour rejoint le club de Paphos. Il s’agirait d’un prêt sec au sein du 4e du dernier championnat chypriote qui est d’ailleurs engagé au 2e tour préliminaire de la Ligue Europa.