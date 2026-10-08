Aleksander Ceferin candidat à sa succession comme président de l’UEFA

C’est officiel. Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a annoncé, ce jeudi, lors d’une réunion à Berlin avec les 55 fédérations membres, qu’il visait un nouveau bail de quatre ans. «Je tiens à remercier les associations nationales pour leur confiance. Nous avons affronté des défis extraordinaires ces dernières années. Il reste encore un travail important à faire et j’ai donc accepté leur demande. Mon ambition reste la même : maintenir le football européen uni, renforcer notre jeu et laisser l’UEFA prête pour la prochaine génération».

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Aleksander Čeferin accepts unanimous request from Europe’s 55 national associations to seek final term as UEFA President. European football sets out FIFA reform agenda and calls for new leadership. 🔗https://t.co/HN3NTGKU5f https://t.co/9bXxj5trI7 — UEFA (@UEFA) October 8, 2026

«Je suis fatigué, cela fait maintenant sept ans que je suis loin de ma famille (restée vivre en Slovénie). Et je serai encore éloigné d’elle pour trois années supplémentaires, jusqu’en 2027», avait pourtant assuré le dirigeant lors du congrès de l’UEFA du 8 février 2024 organisé à Paris. Depuis, les choses ont visiblement bien changé.