OL : l’avis fort de Jérôme Rothen sur le départ de Jean-Michel Aulas

La fin du règne de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais a fait énormément réagir la planète football. Si certains ont salué l’homme d’affaires de 74 ans comme Karim Benzema, d’autres n’ont pas hésité à fustiger le dirigeant français, à l’image d’Hatem Ben Arfa et son post hallucinant. Invité à réagir dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen valide le retrait d’Aulas à la tête de l’OL.

« Ça avait trop duré, il y avait trop d’erreurs, dix ans sans titre chez les garçons. Il était sur le déclin depuis quelques temps. On avait l’impression que dès qu’il touchait quelque chose, dès qu’il avait une intuition, ça se transformait en échec. Il fallait dire stop pour redynamiser le club. (…) Les résultats sont bien en-dessous des objectifs fixés sur les deux dernières années. Tu ne peux pas continuer avec un président qui en plus, est rattrapé par l’âge aujourd’hui (74 ans), et ce que je dis n’est pas méchant. Il ne peut pas avoir les bonnes idées comme il avait à l’époque. Il faut faire du grand ménage. »

