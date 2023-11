OM : la mise au point musclée de Pablo Longoria

C’était un événement qui avait beaucoup marqué le président phocéen. Après une réunion très tendue entre le club et les groupes supporters, à la suite de l’élimination prématurée en Ligue des Champions, des menaces auraient été proférées envers la direction marseillaise et Marcelino, ce qui a conduit au départ de l’entraîneur espagnol, remplacé maintenant par Gennaro Gattuso. Pourtant, rien ne s’arrange à Marseille, qui vit un exercice 2023/2024 bien plus compliqué.

Dixièmes du classement de Ligue 1, les Phocéens sont déjà relégués à onze longueurs de la troisième place synonyme de Ligue des Champions. Mais au-delà de cela, La Provence évoquait ce mardi matin l’absence totale de Pablo Longoria, rebaptisé pour l’occasion « pâlot Longoria ». « Il est là, mais il n’est plus là », a même lâché une source interne au club au quotidien. Une attitude qui interpelle depuis cette réunion houleuse du 18 novembre, mais selon nos informations, la vérité serait tout autre et l’homme fort de l’OM s’active plus que jamais en coulisse pour que l’équipe de Gattuso redresse la barre.

Pablo Longoria veut s’inscrire dans le long terme

Invité de RMC ce mardi, le principal concerné a d’ailleurs réagi à cette actualité. «Il y a eu des menaces, oui. Cela a dépassé les limites, les groupes de supporters ont admis avoir dépassé les limites. Mais il n’y a pas eu de menaces de mort. Je n’ai jamais dit cela (…) J’ai dit à Marcelino que je n’étais pas préoccupé par cette transition d’un style à l’autre. Mon analyse a été très superficielle», a-t-il d’abord commenté.

Avant d’évoquer son avenir à l’OM et de persister sur le fait qu’il souhaitait rester. «À partir du moment où j’ai pris la décision de rester, je dois m’inscrire dans la durée. Partir de l’OM aurait été irresponsable, injuste, inconscient et un manque de respect pour l’institution Olympique de Marseille», a-t-il ajouté. Après un recrutement estival très critiqué, Pablo Longoria va d’ailleurs devoir se montrer convaincant pour redresser la barre. Et cela passera par le mercato d’hiver, où l’OM se veut déjà actif.