Le FC Barcelone perd le plus grand espoir de La Masia

Le FC Barcelone va perdre l’un des plus grands espoirs de son centre de formation. Selon les informations de Sport, le jeune ailier Adam Qaroual ne poursuivra pas son aventure à la Masia. Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération grâce à sa qualité technique et ses dribbles qui avaient déjà surpris pour son plus jeune âge, le joueur de 13 ans et sa famille ont pris la décision de quitter le club catalan après plusieurs saisons jugées compliquées.

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Arrivé en 2023 après avoir convaincu les recruteurs blaugranas lors d’un essai, le joueur d’origine marocaine s’était rapidement fait remarquer au sein des équipes de jeunes. Très populaire sur les réseaux sociaux, où ses gestes techniques et ses compilations de dribbles avaient fait sensation, Qaroual était également considéré comme l’un des grands talents de la génération U15. Son talent a impressionné lors de sa première saison en interne et le FC Barcelone faisait tout pour qu’il ne perde pas son football, mais souhaitait qu’il s’imprègne de l’ADN collectif du club catalan.

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Une période compliquée au Barça

Mais malgré son potentiel, le jeune ailier a traversé plusieurs années compliquées au sein de la formation blaugrana et ne se serait jamais véritablement senti soutenu par le club, indique Sport. Après une longue réflexion, sa famille a donc choisi de tourner la page et de quitter le Barça pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Plusieurs clubs espagnols et étrangers auraient déjà manifesté leur intérêt, même si aucune décision n’a encore été prise concernant sa prochaine destination.

Né à Mönchengladbach, Adam Qaroual a notamment évolué au Borussia Mönchengladbach puis au PSV Eindhoven avant de rejoindre Barcelone. Trois ans après son arrivée à la Masia, son aventure blaugrana prend ainsi fin, au plus grand regret des supporters blaugranas qui voyaient en lui le nouveau prodige du football catalan. Comparé dès le plus jeune âge à Diego Maradona, Qaroual et sa famille, sur les conseils de Jorge Mendes, devront réfléchir longtemps avant de trouver le projet qui lui convient le mieux.