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Bayern : Olise est bien présent dans le groupe pour le choc face à l’Atlético

Par Valentin Feuillette
1 min.
Michael Olise, sorti sur blessure @Maxppp
Atlético Bayern Munich
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1 2.55 N 3.70 2 2.25 1er pari remboursé

Touché au genou droit et contraint de quitter ses partenaires lors du Klassiker face au Borussia Dortmund (2-2), samedi, Michael Olise avait suscité quelques inquiétudes du côté du Bayern Munich. Finalement, plus de peur que de mal pour l’international français, qui a participé à l’entraînement collectif ce lundi matin et figure bien dans le groupe bavarois pour le déplacement sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, mardi soir (21h), en Ligue des Champions.

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Une bonne nouvelle pour Vincent Kompany, qui pourra donc compter sur son ailier français pour ce rendez-vous européen au Wanda Metropolitano. Le Bayern a également enregistré le retour de Manuel Neuer, absent lors des trois dernières rencontres. En revanche, Luis Diaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari et Serge Gnabry manqueront à l’appel.

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