Garcia évoque les besoins de l'OL au mercato

L'OL va connaître un mercato assez risqué. Memphis Depay a des envies d'ailleurs alors que l'OL veut le conserver mais sans disputer la moindre coupe d'Europe. Aouar aura sans doute un bon de sortie en cas d'offre satisfaisante, tout comme Moussa Dembélé. Rudi Garcia espère pouvoir les conserver comme il affirme à RTL ce samedi, et indique avoir besoin d'un défenseur central.

« J’espère que Houssem Aouar va rester. Lui et Moussa Dembélé. Je peux dire catégoriquement qu’on n’a pas reçu d’offre. On me dit que Memphis aussi n’apparaît pas dans les possibles partants. (...) On cherche un défenseur central. Numériquement, il y en a que trois. On a besoin de leadership, mais on regarde des défenseurs jeunes, plutôt qu’expérimentés. Je ne sais pas si financièrement tout sera possible. » Bruno Cheyrou sait à quoi s'en tenir.