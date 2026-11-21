Florentino Pérez n’a pas fait dans la dentelle. Ce samedi, à l’occasion de l’assemblée générale du Real Madrid, marquée notamment par la présence de Rafael Nadal à ses côtés, le président madrilène a profité de son discours pour régler plusieurs comptes. Et sans surprise, l’affaire Negreira a occupé une place importante dans son intervention. Pour rappel, le FC Barcelone est au cœur d’une enquête judiciaire concernant des paiements effectués pendant près de deux décennies à des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols. Des versements dont la finalité exacte reste au cœur des investigations, alors que le club catalan a toujours contesté avoir cherché à influencer les décisions arbitrales. Mais pour Florentino Pérez, cette affaire dépasse largement le cadre du Barça. « Je veux vous parler du football espagnol et de l’affaire Negreira, quelque chose dont vous ne voulez pas que nous parlions. Nous sommes confrontés à une énorme fraude qui a affecté l’ensemble du système. C’est notre Liga qui donne accès à l’Europe, ce n’est donc pas seulement notre problème. Ce qui s’est passé est extraordinairement grave », a-t-il lancé, avant d’insister sur les sommes versées à l’ancien dirigeant de l’arbitrage espagnol.

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Et le patron de la Casa Blanca ne compte pas lâcher le dossier. Tout en rappelant que la justice devra déterminer les éventuelles responsabilités, Florentino Pérez a regretté le manque d’implication des autres institutions du football espagnol. « Ce n’est pas à moi de juger qui que ce soit, les tribunaux le feront. Et je respecte les délais de la justice. Mais je veux que les faits soient examinés et je vous dis que je ne m’arrêterai pas tant que les responsabilités n’auront pas été établies. Parce que ce qui est difficile à comprendre, c’est qu’étant un problème pour tout le monde, le Real Madrid semble être le seul intéressé par la résolution de tout cela », a-t-il poursuivi. Pérez a notamment rappelé que son club avait saisi l’UEFA et transmis des documents à l’instance européenne. Il a également dénoncé l’attitude de LaLiga et de la Fédération espagnole, qu’il accuse de ne pas agir suffisamment pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le dirigeant madrilène a même avancé plusieurs statistiques arbitrales pour appuyer son discours, évoquant notamment les minutes jouées en supériorité numérique par Barcelone ou encore les buts refusés au Real Madrid depuis l’introduction de la VAR. Des chiffres qu’il présente comme révélateurs d’un problème plus profond, sans qu’ils constituent en eux-mêmes une preuve d’irrégularités.

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Javier Tebas en prend pour son grade

Mais Florentino Pérez avait également un autre homme dans son viseur : Javier Tebas. Les relations entre le président du Real Madrid et celui de LaLiga sont particulièrement tendues depuis plusieurs années, et cette assemblée générale n’a certainement pas arrangé les choses. Le dirigeant madrilène reproche notamment à Tebas son attitude dans l’affaire Negreira, mais aussi ses attaques répétées contre le Real Madrid et sa chaîne de télévision officielle. « Cela donne l’impression que le football espagnol veut oublier ce qui s’est passé. Il a été dit qu’il fallait tourner la page. Le pire, c’est que Tebas, au lieu d’aider à clarifier les choses, a choisi d’attaquer le Real Madrid tous les jours. En octobre, il a dépassé toutes les limites en comparant Real Madrid TV au nazisme. Et au lieu de rectifier, il a réaffirmé ses propos. Ce n’est pas une opinion, mais une offense. Dégoûtant et indigne », a-t-il lâché, avant de réclamer une nouvelle fois la démission du patron de LaLiga.

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Et Pérez ne s’est pas arrêté là. Le président madrilène a confirmé avoir engagé des démarches contre Javier Tebas auprès du Conseil supérieur des sports espagnols, estimant que les désaccords entre dirigeants ne pouvaient justifier de telles attaques. « Les divergences se règlent avec des arguments, pas avec des insultes. C’est pour cette raison que nous avons dénoncé Tebas auprès du Conseil supérieur des sports, qui a demandé au Tribunal administratif du sport d’examiner la situation. Je ne vais pas me reposer tant que l’intégrité du sport ne sera pas garantie. Le Real Madrid la défendra jusqu’au bout. Parce que l’affaire Negreira ternit le football espagnol », a-t-il conclu. Entre ses accusations contre le Barça, ses critiques envers les instances espagnoles et sa nouvelle charge contre Javier Tebas, Florentino Pérez a donc profité de cette assemblée générale pour réaffirmer sa ligne : le Real Madrid entend poursuivre son offensive sur tous les fronts dans l’affaire Negreira.