PSG - Stade Rennais : les compositions probables

Suite de la 28e journée de championnat de France ce dimanche, avec une belle affiche à 17h. Du côté du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueille le Stade Rennais. Un classique de la Ligue 1, avec des équipes qui arrivent sur des dynamiques un peu différentes. Le PSG a certes été éliminé par le Bayern en Europe, mais cartonne en Ligue 1 et a définitivement écarté la concurrence dans la course au titre.

Les Parisiens pourraient prendre 12 points d’avance sur leur dauphin, Lens, en cas de victoire, en attendant le match de l’OM face à Reims à 21h. Les Marseillais, troisièmes, sont actuellement à 10 unités de leur ennemi juré. En face, les Bretons sont toujours aussi irréguliers, mais restent encore bien positionnés, avec cette sixième place qui pourrait devenir cinquième place en cas de victoire en terres parisiennes. A noter que le premier duel de la saison en championnat avait été remporté par les Rennais (1-0).

Une défense inédite au PSG

Pour ce match, Galtier doit complètement remanier sa défense suite à de nombreuses absences, comme celles d’Hakimi, Ramos, Marquinhos et Kimpembe. On devrait donc voir un trio composé de Bitshiabu, Danilo et Warren Zaïre-Emery devant Donnarumma. Sur les flancs, place à Mendes et Pembélé, alors que le trio du milieu devrait être composé de Verratti et de Fabian Ruiz. Devant, ce sont Messi et Mbappé qui voudront faire mal à la défense bretonne.

En face, Génésio doit tout de même faire sans Doku ou Terrier, mais peut tout de même aligner un onze qualitatif, qui commence par Mandanda dans les cages. Devant l’ancien de l’OM, une grosse ligne de 5 avec Truffert, Theate, Wooh, Omari et Traoré. Devant tout ce beau monde, on aura Santamaria, Majer, et Bourigeaud. Enfin, devant, Kalimuendo et Gouiri ont de gros atouts pour poser des problèmes à cette défense parisienne un peu bricolée.

