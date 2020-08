PSG : Thomas Tuchel a gagné la bataille tactique

La suite après cette publicité

C'était un nouveau défi pour Thomas Tuchel. Après avoir souffert face à l'Atalanta Bergame et son système si particulier proposé par Gian Piero Gasperini, il ne devait pas se louper face à Julian Nagelsmann, plus jeune entraîneur de l'histoire à ce stade de la compétition. Etre éliminé par celui à qui vous avez susurré l'idée d'être entraîneur n'aurait pas été facile à digérer. Car comme nous vous l'expliquions avant la rencontre, les deux hommes sont liés par leur passage commun à Augsbourg. C'est Tuchel qui a suggéré à Nagelsmann qu'il avait les qualités pour devenir un futur coach alors qu'il devait digérer la fin précoce de sa carrière de joueur.

Nagelsmann l'a pris au mot et s'est imposé comme le leader d'une nouvelle génération de techniciens, plutôt adepte d'un style à la Guardiola. Mais à la sauce allemande, avec plus de verticalité. Après le 3-4-2-1 mouvant de l'Atalanta, cela ressemblait bien à un nouveau piège pour Thomas Tuchel, qui avait décidé de conserver son 4-3-3. In extremis selon nos informations puisque il a bien pensé à installer le 4-4-2 avec Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Cela a été travaillé dans les derniers entraînements. Mais il a finalement rebroussé chemin et a de nouveau aligné le 4-3-3 pour une meilleure assise au milieu notamment.

Ne pas trop s'adapter à l'adversaire

Au-delà du trident dans l'entejeu, il était intéressant de constater qu'il avait de nouveau positionné Neymar en faux numéro 9, avec Mbappé sur sa gauche et Di Maria à droite. Cela offre une plus grande liberté de mouvement au Brésilien, cela embête la charnière adverse qui ne sait que faire d'une cible aussi fuyante, et cela permet à Mbappé de conserver sa position préférentielle, avec des courses partant de la gauche. Il a aussi pu compter sur l'énorme travail de pressing réalisé par ses joueurs, aussi bien les trois du milieu que Neymar ou Di Maria, qui a généré beaucoup d'erreurs techniques chez les Allemands. Interrogé par RMC Sport à l'issue de la rencontre, l'entraîneur parisien s'est expliqué sur ses choix tactiques.

« Je voulais maintenir nos principes de jeu. Quand c'est possible de contrôler les demi-espaces, les contre-attaques, utiliser l'accélération des trois de devant entre les lignes, et attaquer la profondeur. Pour moi c'est une compétition pour les joueurs. Ils doivent se sentir confortables sur le terrain, il ne faut pas trop de changement tactiques. Oui, il faut s'adapter à l'adversaire mais pas trop, on veut montrer notre force. Les joueurs ont montré leur faim de gagner, de souffrir. Ils ont montré une très bonne mentalité », s'est réjoui le coach allemand. Ses choix se sont avérés les bons, n'en déplaise au malheureux Mauro Icardi qui n'est même pas entré en jeu. Il aura donc évité la mauvaise sensation de s'incliner face à celui qu'il a lancé.