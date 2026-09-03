PSG : Luis Enrique juge le niveau de son équipe sur ce début de saison

Le début de saison parisien, outre la victoire face à Aston Villa, n’a pas été de tout repos. Défait par le RC Lens lors du trophée des Champions, le PSG a dû batailler pour arracher le nul face à Rennes (2-2) puis Lile (2-2). Et Luis Enrique, qui sait évidemment que son équipe montera en puissance au fil de la saison, n’est pas inquiet pour le moment.

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«Ça dépend de beaucoup de facteurs que je ne peux pas contrôler. Mon travail à ce moment de la saison, c’est de trouver les 11 meilleurs joueurs à chaque match. Je ne suis pas préoccupé de quand on sera prêt au très haut niveau. J’ai vu des choses positives, mais c’est clair qu’il faut s’améliorer et que les adversaires seront motivés. Et que ce sera dur de commencer à gagner. (…) On n’a pas commencé par le plus facile (ndlr : Lens, Rennes, Lille). C’est une combinaison magnifique. Il faut se préparer. Une équipe comme la nôtre, on n’a pas vendu des joueurs titulaires de la finale de C1, on a signé des jeunes avec de l’expérience. C’est une combinaison qui peut être positive, mais ça doit s’accompagner de ce que tu veux sur le terrain. On reste humble. On sait qu’on va avoir des difficultés comme chaque année.»