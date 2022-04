CdM 2022 : le calendrier complet des Bleus !

La suite après cette publicité

L'équipe de France connaît enfin son groupe pour la Coupe du monde au Qatar 2022. Dans le groupe D, les Bleus s'en sortent plutôt bien puisqu'ils se retrouvent avec le Danemark, la Tunisie et enfin le vainqueur des barrages entre le Pérou, l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Et le calendrier est déjà connu.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé commenceront la compétition le 22 novembre 2022 face au vainqueur du barrage. Les Bleus affronteront ensuite le Danemark dans le choc de ce groupe le 26 novembre. Enfin, la Tunisie s'opposera à la France lors de la dernière journée, le 30 novembre.

Le calendrier complet du groupe D :

Mardi 22 novembre 2022 :

11h : Danemark-Tunisie

14h : France-(Pérou, l'Australie ou Émirats Arabes Unis)

Samedi 26 novembre 2022 :

17h : Tunisie-(Pérou, l'Australie ou Émirats Arabes Unis)

20h : France-Danemark

Mercredi 30 novembre 2022 :