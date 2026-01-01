Real Madrid : Iker Casillas vole au secours de Xabi Alonso

Critiqué pour les résultats irréguliers du Real Madrid depuis sa prise de fonctions, Xabi Alonso peut néanmoins compter sur un soutien de poids. Dans son podcast Bajo los palos, Iker Casillas a pris la défense de son ancien coéquipier, jugeant les attaques actuelles largement prématurées. « Je trouve totalement injuste ce qu’il subit. C’est quelqu’un qui comprend parfaitement le football », a estimé l’ex-gardien madrilène, rappelant l’exigence extrême qui entoure le banc de la Maison Blanche.

Casillas a surtout appelé à la patience, insistant sur le calendrier et le contexte sportif. « Nous sommes en décembre. Ce serait différent si le Real était largué au classement ou déjà éliminé des coupes », a-t-il souligné, comparant la situation à une année scolaire où « les vraies notes arrivent en juin ». Une prise de parole forte, d’autant plus symbolique que les deux hommes se connaissent parfaitement, après 281 matches disputés ensemble et de nombreux titres majeurs remportés sous le maillot du Real et avec la sélection espagnole.