Les débuts cauchemardesques d’Andy Carroll en D6 anglaise

C’est comme si le divorce entre Bordeaux et Andy Carroll n’avait réussi à personne pour le moment. Sans leur attaquant vedette auteur de 11 buts en N2 la saison dernière, les Girondins peinent encore à décoller. Après cinq journées de championnat, les joueurs de Bruno Irles occupent la 7e place, à six points du leader, La Roche-sur-Yon. Et on ne peut pas dire qu’Andy Carroll court des jours plus heureux dans son pays.

La suite après cette publicité

Malgré l’intérêt de clubs plus huppés, l’attaquant de 36 ans a fait le choix de rejoindre cet été Dagenham & Redbridge FC, en sixième division anglaise. Un nouveau choix surprenant à bien des égards, comme ses débuts, plus que poussifs. Carroll avait effectué ses débuts la semaine dernière en entrant en jeu lors de la défaite des siens face à Worthing (2-5). Une entrée "quelconque" comme le rappelle le Daily Mail.

Une expulsion et des moqueries

Ce dimanche, le journal britannique n’est pas moins avare en éloges au sujet du golgoth anglais. Titulaire en FA Cup face à Bedford hier, et même promu capitaine, Carroll a été renvoyé à la douche avant même la mi-temps. Un carton rouge récolté suite à un coup de coude (le troisième de suite pour Dagenham & Redbridge sur les trois derniers matchs), qui a exposé son équipe, finalement accrochée au coup de sifflet final (1-1). Comme le veut la tradition britannique, le match sera donc rejoué, mais sans Carroll, suspendu. Ce qui a d’ailleurs fait réagir outre-Manche.

La suite après cette publicité

The Sun nous propose ainsi un florilège de réactions sur les réseaux sociaux : «de retour à Ibiza», tweete par exemple un fan anglais. «Une excellente recrue, inapte et non professionnelle», peut-on aussi lire. La relation de Carroll avec l’influence Lou Teasdale suscite également certaines moqueries, après leur séjour en Espagne cet été pour tenter de recoller les morceaux. «Il va à nouveau pouvoir partir en vacances avec sa petite amie», enchérit un dernier. On qualifiera pudiquement ses débuts de "contrastés".