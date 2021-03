OM : Pablo Longoria explique le choix Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Les fans de l'OM n'attendent probablement qu'une chose : voir Jorge Sampaoli à l'œuvre. Malheureusement, ça ne sera pas pour tout de suite, puisqu'il doit d'abord respecter une période de quarantaine suite à son arrivée en provenance d'Amérique du Sud plus tôt dans la journée. Mais ce choix fait en tout cas beaucoup parler, en bien comme en mal, et nul doute que les premiers pas du tacticien argentin seront suivis de très près.

Il y a aussi ce parallèle inévitable avec Marcelo Bielsa, qui met forcément l'eau à la bouche à beaucoup de supporters. Un choix ambitieux pour mener un nouveau projet qui a commencé il y a quelques jours seulement, avec les changements structurels en interne. Derrière la décision de nommer l'ancien de Séville et de la sélection argentine à la tête de l'OM, il y a sans surprise Pablo Longoria.

Longoria et Sampaoli ont beaucoup discuté

Invité de l'émission Top of the Foot sur RMC Sport, le nouveau président de l'OM, qui ne l'était pas encore au moment des négociations avec l'Argentin, est revenu sur ce choix. « C'est un très bon coach, il a changé toutes les équipes qu'il a pu entraîner, il a la personnalité et le style qui vont dans la direction du futur qu'on veut construire. Il a la mentalité marseillaise, sud-américaine. Il faut avoir de la personnalité pour être ici », a-t-il ainsi expliqué.

Les deux hommes ont même déjà commencé à préparer l'avenir : « on a beaucoup parlé pendant les dernières semaines, quand on négociait. Il a beaucoup analysé l'équipe, nous aussi et on l'a fait ensemble. On estime qu'il y a trois phases. Une, analyser ce qu'on a dans l'effectif, c'est important. Ensuite, construire l'effectif pour la prochaine saison. C'est important qu'il vienne maintenant pour avoir plus de renseignements et ensuite un troisième point sur l'avenir plus lointain. [...] On va avoir beaucoup de conversations avec Sampaoli pour comprendre la situation de chaque joueur en vue du mercato ». Ce tandem hispano-argentin promet !