Strasbourg fonce sur Giovanni Reyna

Une fois encore, Strasbourg devrait s’imposer comme l’un des grands animateurs du mercato en Ligue 1. Après avoir déjà attiré Diogo Sousa (10 M€), Angelo Candido (5 M€), Mateo Del Blanco (2,5 M€), Benjamin Brantlind (1,9 M€) et Milosz Piekutowski (libre), le Racing est proche d’enregistrer les arrivées de Genesis Antwi et de Filip Jorgensen en prêt depuis Chelsea. Jacobo Ortega devrait, lui, débarquer sous la forme d’un transfert sec en provenance du Real Madrid.

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Ce jeudi, Sky Sports Germany révèle une autre piste du club alsacien, celle menant à Giovanni Reyna, avec qui Strasbourg a entamé des discussions. Autrefois considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération, le milieu offensif américain peine à confirmer les promesses de ses débuts sous les couleurs de Dortmund. La saison dernière, le joueur de 23 ans avait disputé 19 rencontres de Bundesliga avec Gladbach, pour 1 but. Il avait également atteint les 1/8es de finale de Coupe du Monde avec la Team USA dans un rôle de remplaçant (défaite 4-1 contre la Belgique). Reyna sort de trois saisons compliquées marquées par des blessures en cascade. D’après Sky, on en serait qu’au stade des discussions préliminaires entre les deux clubs.