Ligue 1 : avant le PSG en Ligue des Champions, Brest renoue avec la victoire à Nantes

Depuis le début d’année, Brest est revenu à un niveau plus qu’impressionnant en Ligue 1. Auteurs d’une saison remarquable l’an dernier, les Bretons avaient connu une première partie de cuvée un peu ratée dans l’élite malgré de superbes performances sur la scène européenne. Après avoir acquis leur qualification en quarts de finale de Coupe de France ce mardi contre Troyes (2-1), les hommes d’Eric Roy avaient envie de renouer avec le succès en Ligue 1 après la déculottée imméritée face au PSG (2-5). Face à eux, les Bretons faisaient face à des Nantais invaincus en Ligue 1 en cette année 2025.

Pour autant, la tâche s’annonçait ardue pour les Canaris qui ont été acculés dès les premières minutes par des Pirates conquérants. Et sur leur première occasion, les hommes d’Eric Roy ont fait mouche. Sur un coup-franc de Lala, Lees-Melou a remisé vers Ajorque qui a crucifié Anthony Lopes d’une tête puissante (0-1, 11e). Après visionnage de la VAR, le but a été accordé après que la position licite de Lees-Melou ait été prouvé. Le match s’est ensuite emballé quand Nantes a failli égaliser (17e) avant qu’Ajorque ne rate le doublé de peu (19e). Et après un temps faible dans la rencontre, Anthony Lopes a sauvé les siens avant la pause en réalisant une incroyable parade face à Ajorque (37e).

Nantes n’a pas su convertir ses occasions en deuxième période

Au retour des vestiaires, les Nantais sont revenus avec le couteau entre les dents. Visiblement revigorés, les Canaris ont réalisé une belle entrée dans leur seconde période mais n’ont pas su être assez inspirés offensivement pour se créer des occasions franches. De l’autre côté, Brest a piqué en contre et Camara a vu sa tentative de volée fuir le cadre (58e). Pour autant, Nantes a gardé une réelle mainmise sur cette seconde période. Se créant plusieurs opportunités à l’image de la tentative de Saïdou Sow (62e), le FCN a accéléré au fil des minutes.

Propulsé par l’entrée du très remuant Meschack Elia, les Nantais ont raté plusieurs occasions (69e, 75e) avant que le Congolais ne touche le poteau sur sa première tentative (79e). Pourtant, incapable de marquer et encaissant un deuxième but signé Lees-Melou en fin de match (0-2, 90+6e) malgré un Lopes XXL (88e), Nantes n’a pas su revenir dans la partie sur le tableau d’affichage et les coéquipiers de Moses Simon ont concédé leur première défaite de l’année. Un coup d’arrêt qui fait stagner les Canaris à la 14e place. De son côté, Brest retrouve la victoire dans l’élite et prend provisoirement la 7e place au classement.