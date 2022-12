Nasser Al-Khelaïfi s'enflamme pour le Mondial 2022

Dans une longue interview accordée à RMC, Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé sur la Coupe du monde 2022. Largement critiqué, notamment pour son organisation, le Mondial rendra son verdict ce dimanche à l'occasion de la finale opposant la France à l'Argentin. Avant de voir ses deux protégés Kylian Mbappé et Lionel Messi en découdre, le président parisien a livré sa fierté. «On a parlé avant cette Coupe du monde, on voulait organiser la meilleure Coupe du monde de l’histoire. Je suis qatari aussi et je suis très fier quand je vois les stades, les matchs, la qualité du jeu aussi, pour les supporters, les médias aussi. C’est quelque chose de magnifique pour nous. Et nous aussi, on est tristes parce qu’il ne reste que deux matchs. Mais c’était une expérience», a ainsi déclaré NAK avant de revenir sur l'image discutée de ce Mondial.

«Avant la Coupe du monde, tous les médias critiquaient le Qatar, la mauvaise Coupe du monde… Et après les gens sont venus et maintenant ce que j’entends de tous les médias, c’est très positif. On voit que les Qataris ne sont pas de mauvais gens. Nous avons offert notre cœur, notre pays pour tout le monde. C’est notre culture. Un média m’a dit « Vous êtes comme ça tout le temps ou juste pour la Coupe du monde ? » Mais non, avant la Coupe du monde, après, on reste pareil. Et ça, c’était très spécial pour moi. Nous sommes seulement 350.000 Qataris, on n’est pas beaucoup mais on est fiers de notre pays et de ce qu’on a fait. Je pense que c’était une Coupe du monde parfaite. Il reste encore deux matchs et j’espère que tout va bien se passer mais c’était une Coupe du monde de très haut niveau.» Le message est passé !