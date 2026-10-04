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Amical : Iliman Ndiaye fait gagner le Sénégal au Vélodrome contre les Comores

Par Aurélien Macedo
1 min.
Iliman Ndiaye, l'attaquant du Sénégal @Maxppp
Comores Sénégal

La trêve internationale arrive tout doucement vers la fin et le Stade Vélodrome de Marseille offrait un joli spectacle ce dimanche. Une semaine avant l’important duel entre l’Olympique de Marseille et l’ESTAC, on avait un match amical entre deux sélections africaines avec les Comores et le Sénégal. Après un vibrant hommage à Pape Diouf, l’ancien président du club phocéen en début de rencontre, le match a démarré.

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La rencontre a vite tourné à l’avantage des Lions de la Téranga. Sur un bon centre d’Ibrahim Mbaye côté gauche, Iliman Ndiaye a surgi devant le but pour couper la trajectoire et marquer dans son ancien jardin (5e). Finalement, le score n’a pas évolué et le Sénégal s’impose 1-0 contre les Comoriens.

Pub. le - MAJ le
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